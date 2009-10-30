ASUS Transformer Book T100TA

Ультрапортативный
ноутбук-трансформер
ASUS Transformer Book T100 представляет собой компактное устройство, обладающее продуктивностью ноутбука и удобством планшета — причем трансформация ноутбука в планшет происходит мгновенно! При массе всего 1,07 кг, T100 представляет собой один из самых легких ноутбуков на рынке. Но если отсоединить 10,1-дюймовый экран от клавиатуры, он превращается в еще более легкое и портативное устройство – планшет, который можно всегда носить с собой. T100 выполнен в элегантном корпусе с практичным покрытием, поэтому всегда будет выглядеть отлично.
Отличная автономность
Пользователю необязательно полностью выключать ASUS Transformer Book – достаточно лишь перевести его в режим сна, в котором устройство может пробыть без подзарядки до двух недель. Выход из этого режима занимает лишь пару секунд, поэтому ASUS Transformer Book всегда будет готов к работе. И не стоит беспокоиться о сохранности данных – eсли заряд батареи падает ниже уровня 5%, данные автоматически сохраняются на накопителе.
Функциональная док-станция
При подключении док-станции ASUS Transformer Book T100 превращается в полноценный ноутбук, ведь та предлагает пользователю клавиатуру, мультисенсорный тачпад с поддержкой жестов Windows 8.1, высокоскоростной порт USB 3.0 и порт Micro-HDMI для вывода изображения на HDTV или монитор.
Великолепный звук
Аудиотехнология SonicMaster, разработанная командой ASUS Golden Ear, представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих беспрецедентное для мобильных компьютеров качество звучания. Стереодинамики с резонансными камерами увеличенного размера обеспечивают качественное воспроизведение басов, а для оптимизации звучания под конкретные приложения (фильмы, игры, музыка) используются специальные алгоритмы обработки аудио.
Комфортное
чтение
Многие пользователи любят читать на планшете перед сном, причем при тусклом освещении или выключенном свете, и не догадываются, что такой способ чтения может принести им вред. ASUS Transformer Book T100 имеет специальный режим, который призван сделать чтение безвредным в любой обстановке. В данном режиме производится автоматическая настройка параметров экрана для снижения уровня излучения высокочастотных составляющих света (синий, фиолетовый), что способствует комфортному чтению.
Развлечения по-новому!
ASUS Transformer Book T100 оснащается IPS-дисплеем формата HD, обеспечивающим предельно четкое отображение веб-страниц, фотографий, фильмов, игр. Благодаря мультисенсорному интерфейсу он идеально подходит для запуска развлекательных приложений Xbox в Windows 8.1, которые открывают пользователям мгновенный доступ к миллионам песен, видеороликов и игр. А благодаря великолепному звуку и невероятной легкости T100 представляет собой идеальный выбор для мобильных развлечений.
Облачное хранилище ASUS WebStorage
Покупатель ASUS Transformer Book T100 получает возможность в течение года совершенно бесплатно пользоваться онлайн-хранилищем ASUS WebStorage неограниченного объема. Удобный веб-интерфейс позволяет легко получать доступ к хранимым в ASUS WebStorage файлам с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. С помощью WebStorage можно выполнять трансляцию мультимедийных файлов, а также легко обмениваться файлами с друзьями.