ASUS Transformer Book T100TA

Ультрапортативный

ноутбук-трансформер

ASUS Transformer Book T100 представляет собой компактное устройство, обладающее продуктивностью ноутбука и удобством планшета — причем трансформация ноутбука в планшет происходит мгновенно! При массе всего 1,07 кг, T100 представляет собой один из самых легких ноутбуков на рынке. Но если отсоединить 10,1-дюймовый экран от клавиатуры, он превращается в еще более легкое и портативное устройство – планшет, который можно всегда носить с собой. T100 выполнен в элегантном корпусе с практичным покрытием, поэтому всегда будет выглядеть отлично.